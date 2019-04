Solo Messi meglio di Zapata in Europa: e ora il Napoli ci ripensa

Zapata da record: nel 2019 solo Messi ha fatto meglio di lui e ora il Napoli ci ripensa

Bistrattato dal Napoli, Zapata ieri sera si è preso una bella vendetta. Nella vittoria dell’Atalanta al San Paolo, infatti, lo zampino ce lo ha messosoprattutto lui: un gol ed un assist per il colombiano.

Duvan Zapata ha così raggiunto quota 21 gol in campionato e 6 assist. Un bottino considerevole per chi venne messo in disparte nel Napoli di Sarri. Nell’anno solare 2019, i numeri sono ancora più impressionati: sono 14 i centri dell’ex Sampdoria. Meglio di lui soltanto Lionel Messi, con 15 reti con il Barcellona. E ora il Napoli ci ripensa…