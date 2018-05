Athletic Club, ufficiale: Berizzo è il nuovo allenatore

Ufficiale, il nuovo allenatore dell’Athletic Club di Bilbao è Eduardo Berizzo. Il tecnico argentino era stato esonerato dal Sivilgia nello scorso dicembre

L’Athletic Club ha il suo nuovo allenatore: è infatti ufficiale l’ingaggio di Eduardo Berizzo. Il tecnico argentino, classe 1969, è stato annunciato oggi dal club di Bilbao. Berizzo viene da una stagione travagliata: in novembre, quando era l’allenatore del Siviglia, gli venne diagnosticato un tumore alla prostata. Sottoposto ad operazione, l’allenatore rientrò in panchina un mese dopo, finendo poi per essere esonerato nonostante l’arrivo agli ottavi di Champions (al suo posto subentrò Vincenzo Montella).

Ecco l’annuncio ufficiale del club basco, che ha ingaggiato Berizzo per una stagione: «L’Athletic Club comunica che Eduardo Berizzo (Cruz Alta -Argentina- 13 novembre 1969) sarà il nuevo allenatore della nostra prima squadra, con contratto fino al 30 di giugno del 2019. Completaranno il suo corpo tecnico Ernesto Marcucci, Pablo Fernández, Carlos Kisluk, Roberto Bonano e Mariano Uglessich».