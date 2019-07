Ecco il commento di Joao Felix dopo il 7-3 rifilato dall’Atletico Madrid al Real: le parole del gioiello lusitano

Joao Felix non si monta la testa, nemmeno dopo aver siglato il suo primo gol nel derby in un memorabile 7-3 in favore dell’Atletico.

Ecco le sue parole riportate da As: «Real? Sono molto felice, abbiamo vinto, ma era una partita di preseason. Il mio compito è giocare bene e fare del mio meglio. Diego Costa? È un ottimo attaccante, di altissima qualità».