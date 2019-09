Atletico Madrid Juve, fattore CR7: i suoi numeri contro i colochoneros

Atletico Madrid Juve, fattore CR7 all’esordio in Champions League: i numeri di Cristiano Ronaldo contro i colochoneros

Riparte da Madrid il cammino della Juve in Champions League. All’inseguimento di un sogno che, negli ultimi anni, sta assumendo i contorni dell’ossessione. Primo ostacolo l’Atletico di Simeone, eliminato la scorsa primavera agli ottavi di finale con una clamorosa rimonta per 3-0 all’Allianz Stadium.

Una partita con impresso il marchio di Cristiano Ronaldo, tanto per cambiare. Per CR7 tre gol in quell’esaltante confronto, ma in totale ben 25 in 31 sfide ai colchoneros in carriera. Non a caso, una delle sue vittime preferite in assoluto.