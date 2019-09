Atletico Madrid Juventus, Khedira colpisce l’arbitro in faccia – VIDEO

Khedira colpisce l’arbitro Makkelie con una pallonata in pieno volto durante un contrasto con Correa – VIDEO

Disavventura per Danny Makkelie durante la sfida tra Atletico Madrid e Juventus, valevole per la prima giornata della fase a gironi di Champions League. L’arbitro olandese è stato colpito al volto da una pallonata.

Tutta colpa di Sami Khedira, impegnato in un contrasto all’altezza del centrocampo con Angel Correa. Il direttore di gara è rovinato a terra in un primo momento e, dopo aver ricevuto prontamente i soccorsi dei calciatori in campo, si è rialzato facendo riprendere il gioco.