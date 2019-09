Atletico Madrid, l’eurorivale della Juve cade contro la Real Sociedad

Atletico Madrid, arriva una sconfitta in trasferta contro la Real Sociedad. L’eurorivale della Juve cade nella giornata pre Champions

Sarà una sfida alla pari, quella tra Atletico Madrid e Juve, in tutti i sensi. Entrambe le squadre si presentano alla sfida del Wanda Metropolitano in condizione non ottimale dopo i risultati non positivi del campionato.

La squadra di Simeone è uscita sconfitta dalla sfida in trasferta contro la Real Sociedad. Un 2-0 secco, a firma Odegaard e Monreal, maturato tutto nella ripresa. I bianconeri, quindi, dovranno stare attenti anche alla voglia di rivalsa dei Colchoneros.