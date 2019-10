Atletico Madrid: Morata, Diego Costa e le difficoltà a segnare

L’Atletico Madrid sta segnando poco, con Morata e Diego Costa poco cinici. Simeone spera che la situazione migliori

L’Atletico Madrid sta incontrando parecchie difficoltà offensive in questo inizio di stagione. Con appena 7 gol in 8 giornate di Liga, i colchoneros faticano molto a trovare la via del gol. E dire che la produzione offensive dei colchoneros non è bassa in assoluto: finora l’Atletico ha totalizzato 11.24 gol attesi in 8 giornate, pochi di meno del Barcellona.

Eppure, i gol non arrivano. Per ora Morata e Diego Costa hanno segnato appena un gol a testa, all’Atletico Madrid stanno mancando i gol suoi attaccanti.