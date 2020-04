Atletico Madrid: perché Saul Niguez è imprescindibile per Simeone

Saul è uno dei giocatori simbolo dell’Atletico Madrid. Oltre ai gol pesanti, spicca per un contributo cruciale in fase di non possesso

Saul Niguez è stato uno dei protagonisti del trionfo dell’Atletico Madrid contro il Liverpool. Il centrocampista spagnolo, nonostante le grandi qualità offensive, sotto il Cholo si è dimostrato un profilo dal grande senso tattico. Lavora con generosità encomiabile in fase di non possesso, sacrificandosi per gli equilibri della squadra.

I numeri lo dimostrano. Si tratta del terzo giocatore della Liga per tackle vinti (64). Inoltre, svetta anche negli intercetti, visto che ne ha totalizzati 40 fino a questo momento. Dati che mostrano il peso difensivo di Saul.