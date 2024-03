Atletico Madrid, ottima notizia per Simeone: il big sta tornando

L’Atletico Madrid è in corsa sia per la Champions League sia per la qualificazione per il prossimo anno. Simeone può sorridere per il rientro

Simeone può tirare un sospiro di sollievo: Antonio Griezmann sta finalmente recuperando. Tenuto a riposo per infortunio anche dagli impegni con la Francia, l’ex Real Sociedad rappresenta il top player per antonomasia del club biancorosso.

Per questo con ancora la Champions League in corso e la corsa alla prossima Champions tramite campionato, il recupero del francese è a dir poco fondamentale. Oggi Griezmann si è allenato in gruppo e l’infortunio alla caviglia sembra un lontano ricordo. C’è ancora tempo fino a lunedì per recuperare, data della sfida col Villarreal. A riportarlo è il quotidiano spagnolo Marca.