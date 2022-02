Atletico Madrid, Simeone punge Xavi: «Ha vissuto solo la situazione Barcellona in carriera»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore dell’Atletico Madrid Simeone punge il collega del Barcellona Xavi

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Barcellona pungendo anche il collega blaugrana Xavi.

LE PAROLE – «Quando hai vissuto solo con una situazione nella tua vita, non capisci le altre. Quando hai avuto l’opportunità di vivere diverse situazioni nella tua vita, capisci che non tutto è una cosa unica in termine di stile. Mi piace come gioca il Barcellona.

Hanno imposto la filosofia che hanno avuto per tutta la vita. Ora avranno otto giocatori per tre posti, hanno molti strumenti per continuare a mantenere lo stile del Barcellona di una vita. Da quando sono arrivato, il Barcellona ha lottato per essere un campione di tutto. E’ una partita importante contro una rivale che lotta per i nostri stessi obiettivi, sarà una bella partita da vedere».