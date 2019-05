L’Atletico Madrid ha ufficializzato il suo colpo di mercato. C’è l’accordo con il Porto per il brasiliano Felipe

Felipe Augusto de Almeida Monteiro, difensore classe 1989 del Porto, è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Il club portoghese ha ufficializzato la sua cessione, annunciando di fatto di aver trovato l’intesa con l’Atletico, che ha trovato l’erede di Diego Godin, promesso sposo dell’Inter.

Così il Porto: «Il Porto ha raggiunto un accordo con l’Atletico Madrid per il trasferimento di Felipe per 20 milioni di euro. Il 30ene brasiliano ha indossato la maglia del Porto per tre stagioni in cui ha vinto un campionato e una Supercoppa. Ha disputato 142 partite in cui ha segnato 11 gol».