Atletico, Simeone: «Noi abbiamo un cuore enorme. A casa nostra non è facile»

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato ad Amazon Prime dopo la vittoria ai rigori contro l’Inter. Le sue dichiarazioni:

LA MIA SCIVOLATA – «Quando abbiamo avuto la palla gol alla fine di Riquelme. Non è riuscito a segnare e volevo morire. Gli abbiamo dato la chance di tirare il rigore e lo ha fatto bene, con personalità. Oggi, al di là di questa scivolata, sono contento per la gente e per i giocatori. Abbiamo giocato contro una grandissima squadra, sono veramente forti».

MESSAGGIO FINALE – «Nel calcio e nella vita uno non vince sempre. Venivamo da duri colpi, come la sconfitta col Bilbao e col Cadice, però abbiamo giocatori dal cuore enorme. Soprattutto la nostra gente è incredibile, quando uno viene a giocare a casa nostra non è facile».

