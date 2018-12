Ausilio non dimentica Modric: «Felici che abbia vinto lui il Pallone d’Oro»

Piero Ausilio ha parlato poco prima dell’inizio della cerimonia del Gran Galà del calcio, rivolgendo un pensiero speciale a Luka Modric

Arrivato insieme a Mauro Icardi al Gran Galà del Calcio, Piero Ausilio si è intrattenuto con i giornalisti lì presenti. Il direttore sportivo nerazzurro ha rivolto un pensiero speciale a Luka Modric, obiettivo di mercato in estate, prossimo nuovo Pallone D’Oro: «Se siamo contenti di essere stati vicini in estate al futuro Pallone d’oro? No, siamo contenti che un giocatore croato amico di molti nostri giocatori abbia avuto questo giusto riconoscimento, nulla di più. Il mio augurio è che in futuro possa vincerlo uno dei nostri».

La partita di ieri contro la Roma ha messo in mostra tutte le qualità di Nicolò Zaniolo, vecchio gioiellino della Primavera dell’Inter. Piero Ausilio parla così del centrocampista giallorosso: «Questo è il calcio: dovevamo chiudere un’operazione anche cedendo un giocatore importante come lui, che però oggettivamente aveva fatto solo la Primavera. Sono contento per Zaniolo e per gli altri ragazzi che sono diventati importanti anche grazie all’Inter. Sono l’orgoglio del calcio italiano». Sulla stagione dell’Inter e il rinnovo di Icardi, Ausilio afferma: «Abbiamo parlato di consolidamento della nostra posizione, l’obiettivo è centrare la Champions. Il rinnovo di Icardi? Non ci sono problemi con lui: è l’Inter, in tutto e per tutto. Siamo felici di lui come giocatore e uomo, merita la fascia di capitano».

Su un possibile arrivo di Modric a gennaio, Ausilio chiude la porta: «Io penso che a gennaio l’Inter sarà questa, indipendentemente dai nomi. Non ci saranno grandi acquisti. Ci stiamo già organizzando per la pianificazione del rafforzamento della squadra in vista della prossima stagione». Il ds accoglie Marotta: «Io sono assolutamente contento di lavorare per l’Inter. Se ci sarà anche la possibilità di lavorare anche con Beppe Marotta, che conosco da tanti anni, lo farò con soddisfazione. Lo stimo come uomo e come dirigente.Ci porterà sicuramente, se arriverà, esperienza. Mastica calcio da tantissimi anni, lo fa con esperienza e professionalità. Marotta troverà un club molto forte, fatto di passione e di storia».