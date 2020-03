Austin positivo al Coronavirus: «Ragazzi, non prendetela alla leggera»

Charlie Austin, attaccante del WBA, ha raccontato la sua esperienza del Coronavirus: ecco le sue parole davvero forti

Charlie Austin, attaccante del WBA, è positivo al Coronavirus: ecco le sue parole sulla sua esperienza a Sky Sport UK.

CORONAVIRUS – «Il dottore mi ha detto di isolarmi in una stanza con bagno privato e che mia moglie doveva lasciare cibo e bevande fuori. Ho avuto febbre fino a 39.7 la domenica e il lunedì sera ho sudato freddo, era come se qualcuno mi stesse buttando secchiate d’acqua addosso. Lo dico anche a chi ha tra i 20 e i 30 anni: non prendetelo alla leggera, è una cosa seria. Ora so che il coronavirus va affrontato molto seriamente».

STOP CAMPIONATI – «Avrebbero dovuto pensarci prima. Ci è voluto quasi il primo caso per far sì che qualcuno pensasse che bisognava fermarsi, se Arteta non fosse risultato positivo, avremmo giocato quelle partite lo scorso fine settimana».