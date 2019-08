Autogol Koulibaly: errore choc costa caro al Napoli. La Juve festeggia

Finale di gara senza precedenti all’Allianz Stadium: un autogol sfortunatissimo di Koulibaly regala la vittoria alla Juve e fa disperare il Napoli.

Il tocco del senegalese sul piazzato bianconero beffa Meret senza lasciargli scampo. I Campioni d’Italia festeggiano un trionfo inaspettato che ha fatto divertire gli appassionati di calcio.

And now Koulibaly has just scored a quite ridiculous own goal 🤯pic.twitter.com/P4X0u9H2zH

— Liam Tyler (@tyler_lj) August 31, 2019