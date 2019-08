Avellino, Ignoffo è il nuovo allenatore: il comunicato

Arriva l’ufficialità dell’approdo di Giovanni Ignoffo: sarà lui il tecnico dell’Avellino. Ecco il comunicato del club

L’Avellino ha trovato il proprio nuovo allenatore: si tratta di Giovanni Ignoffo. Dopo le anticipazioni sull’arrivo del tecnico ex Benevento e Palermo sulla panchina biancoazzurra, il club ha diramato un comunicato ufficiale.

«L’US Avellino comunica ufficialmente di aver affidato a Giovanni Ignoffo la guida tecnica per la stagione 2019/2020. Il mister ha guidato le formazioni giovanili del Benevento (Giovanissimi dal 2014 al 2016, Primavera nella stagione 2016/2017) e del Palermo (Under 17, dal 2016 al 2018)».