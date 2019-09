Avvocato Icardi: «Ecco perché l’Inter deve reintegrarlo»

Le parole di Giuseppe Di Carlo, avvocato che assiste Mauro Icardi, nella querelle con l’Inter. Ecco le sue dichiarazioni

Giuseppe Di Carlo è l’avvocato che assiste Mauro Icardi e Wanda Nara nell’arbitrato contro l’Inter e ha parlato al Corriere dello Sport, dicendo la sua sulla questione: «Prima di arrivare a questo punto, a inizio agosto (11, ndr) avevo inviato al club una diffida perché Icardi fosse reintegrato pienamente negli allenamenti. Come risposta ho ricevuto una nota formale della società che affermava che è integrato nel gruppo, mentre è noto a tutti che non svolge le esercitazioni tecnico-tattiche. E’ unilateralmente considerato sul mercato nonostante un contratto fino al giugno 2021 e la sua dichiarata volontà di rispettarlo».

Prosegue l’avvocato: «Lui soffre per questa situazione dal punto di vista psicologico. Non è normale subire una discriminazione come quella che sta subendo lui: tralasciando la vicenda della fascia, l’assenza nelle foto e il numero tolto, c’è la questione degli allenamenti. Risarcimento? Siamo stati obbligati dall’accordo collettivo. E’ una conseguenza necessaria in caso sia accertato un comportamento discriminatorio. Se va via la questione si chiude, altrimenti…».