Bakayoko Milan, indizio chiaro sui social: attesa per l’ufficialità

Tiemoue Bakayoko aspetta di tornare al Milan: chiaro indizio social del centrocampista vicinissimo al club rossonero

Il Milan è vicinissimo a riaccogliere Tiemoue Bakayoko: il centrocampista francese è ormai prossimo al ritorno in rossonero dopo l’esperienza nella stagione 2018/2019 con Gattuso e ritorna in Serie A dopo l’annata passata al Napoli.

Indizio chiaro di Bakayoko sui social che posta le classiche clessidre in attesa dell’ufficialità. Come riporta Fabrizio Romano, accordo per il prestito dal Chelsea per 500 mila euro con l’opzione di acquisto da 20 milioni di euro.