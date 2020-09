Bakayoko Milan, la trattativa prosegue: prestito con diritto di riscatto

Il futuro di Bakayoko sembra essere sempre più verso il Milan: il club rossonero prosegue la trattativa per il centrocampista

Dopo aver messo al sicuro Sandro Tonali, il Milan prosegue le trattative per Bakayoko. L’accordo con il Chelsea non sembra lontano e infatti la società rossonera appare relativamente tranquilla: sa che si può chiudere senza troppa pressione per riportare a casa il giocatore.

Il centrocampista, come spiega La Gazzetta dello Sport, dovrebbe arrivare in prestito oneroso con diritto di riscatto da 30 milioni complessivi.