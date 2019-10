Bakayoko sul caso Silva-Mendy: «Un peccato punirli» – VIDEO

Il centrocampista del Monaco Bakayoko ha espresso le proprie considerazioni sul caso razzismo che ha colpito Silva e Mendy – VIDEO

Tiemoué Bakayoko ha detto la sua sul caso Silva-Mendy, che ha tenuto banco in questi giorni in Premier League per un presunto tweet razzista pubblicato dal portoghese del Manchester City.

Le parole del centrocampista del Monaco: «Sono stupito che si parli ancora di questo. Sappiamo tutti che i due sono molto uniti, conosco il loro rapporto e sarebbe un peccato punirli per questa storia».