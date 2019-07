Balata: «Aver perso il Palermo in Serie B mi addolora»

Mauro Balata, presidente della Serie B, ha parlato del caso Palermo, che non si è iscritto al campionato in tempo

Il presidente della Lega di Serie B Mauro Balata torna a parlare del caso Palermo. Nell’assemblea odierna, il numero uno ha parlato così.

«A me addolora aver perso una comunità, una città, così importanti per il calcio italiano. Averlo in B sarebbe stato un fatto di grande rilievo. Penso che sia importante prevenire, ho in mente situazioni in cui si poteva intervenire prima. Stiamo parlando di gente che ha famiglia, stipendi normali, grosse ripercussioni a livello personale» ha dichiarato il presidente.