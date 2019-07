Bale è arrivato in Cina: diventerà il calciatore più pagato al mondo – VIDEO

Gareth Bale è sbarcato in Cina. Il gallese sta per firmare un ricco contratto, che lo renderà il calciatore più pagato al mondo.

Bale si trasferirà allo Jiangsu Suning, club di proprietà della famiglia Zhang, e guadagnerà uno stipendio di circa 1 milione alla settimana. Attese nelle prossime ora le visite mediche e la firma per l’ormai ex giocatore del Real Madrid.

Gareth Bale arriving in China, he will earn £1m a week making him the highest paid footballer in the world. pic.twitter.com/YAw2SDWVyM

— Transfer News (@TransfersLlVE) July 27, 2019