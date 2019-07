Bale gioca a golf durante l’amichevole del Real? Zidane dice la sua

Bale gioca a golf durante l’amichevole del Real Madrid? Zidane dice la sua: «Spero si sia allenato. Non entro nella sua vita personale»

Gareth Bale rimane al centro dell’attenzione. Dopo essere saltato il suo trasferimento il Cina il comportamento del Real Madrid verso di lui non è di certo mutato. Secondo la testata spagnola El Confidencial il gallese, durante l’amichevole dei Blancos, sarebbe andato a giocare a golf.

Zidane in conferenza stampa commenta così il possibile accaduto: «Spero che si sia allenato a Madrid. Noi siamo qui pensando alla squadra. Infastidito? Vedremo quando torneremo: non impedirò a nessuno di fare una cosa, bisogna assumersi le proprie responsabilità. Vedremo cosa ha fatto a Madrid, ma non entrerò nella sua vita personale».