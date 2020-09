Bale, parla l’agente: «Il Real Madrid non ha mostrato rispetto»

L’agente di Gareth Bale ha lanciato una polemica nei confronti del Real Madrid in un’intervista rilasciata a talkSport

Jonathan Barnett, agente di Gareth Bale appena trasferitosi al Tottenham, ha lanciato una polemica verso il Real Madrid nel corso di un’intervista rilasciata a talkSport. Ecco le sue dichiarazioni:

«Gareth non ha ottenuto il rispetto per ciò che ha fatto in Spagna. Questo è stato un grosso problema. Per quello che ha raggiunto, il Real dovrebbe baciare il pavimento su cui cammina Gareth»