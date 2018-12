Bale non ci sta: «Il Premio Puskas a Salah? Meritavo io» 

L’attaccante del Real Madrid, Gareth Bale, è intervenuto ai microfoni inglesi per parlare del Premio Puskas assegnato a Salah

L’attaccante del Real Madrid, Gareth Bale è stato intercettato dai microfoni inglesi del FourFourTwo per parlare della sua stagione nel Real, ma non solo. Argomento dell’intervista è stato anche il Premio Puskas, vinto da Salah lo scorso 24 settembre. Il premio, assegnato dal 2009 al calciatore capace di realizzare il gol più bello dell’anno, vedeva quest’anno due papabili vincitori. Da una parte Salah per il gol nel Derby contro l’Everton in Premier League, e dall’altra Gareth Bale per la sua splendida rovesciata nella finale di Champions League contro il Liverpool. Il premio, vinto da Salah, ha però lasciato più di un rammarico all’attaccante delle merengues che ha così dichiarato: «Sono rimasto sorpreso a dire il vero, sembra che l’importanza del premio diminuisca, sebbene il gol di Salah fosse un grande gol. Avrei dovuto vincere il premio Puskas, il mio gol è stato il migliore».