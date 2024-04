Ballardini su Sassuolo e Lecce: «Serve restare uniti»

Le parole di Ballardini in vista della sfida salvezza tra il Sassuolo e il Lecce. Il punto di vista dell’allenatore neroverde

Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore del Sassuolo Ballardini ha voluto parlare della sfida contro il Lecce.

«Oggi abbiamo una buona occasione, dobbiamo restare uniti e compatti, dobbiamo lottare su ogni pallone. Dobbiamo lavorare per la squadra. Sicuramente è uno dei miei ruoli preferiti, è una posizione in cui mi piace giocare. Mi piace rientrare come Berardi» .