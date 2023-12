Ballotta: «La Juve sì continua a vincere e non convincere, ma...»

Marco Ballotta, ex portiere, ha parlato a Juventusnews24 del momento dei bianconeri nel campionato di Serie A

Marco Ballotta, ex portiere, ha parlato a Juventusnews24 del momento dei bianconeri nel campionato di Serie A.

La Juve continua a vincere, ma non a convincere. Anche secondo lei Allegri dovrebbe fare qualcosa in più per puntare davvero allo Scudetto?

«La Juve sì continua a vincere e non convincere, ma è un modo diverso di giocare. Non si può sempre ed in ogni caso vincere attraverso il gioco, non è neanche facile. Bisogna sfruttare al meglio le caratteristiche dei propri giocatori. Ogni allenatore ha il suo modo di pensare e vedere il calcio, Allegri ha questo e alla fine è concreto, anche se magari non divertentissimo da vedere. I risultati stanno arrivando e stare al livello dell’Inter, che a mio avviso ha qualcosa in più, non è da poco conto. Vuol dire che sta facendo un gran campionato. Secondo me questa Juventus sta facendo il massimo».

Per il campionato è ormai una corsa a due Inter-Juve? Qual è la sua favorita?

«Per il momento è una lotta a due. Se riescono a mantenere questo ritmo sicuramente sarà uno scontro tra Juve ed Inter, con qualche battuta d’arresto possono rientrare anche quelle dietro. La Lazio è molto indietro, il Napoli si può riprendere come il Milan. Per il momento solo Inter e Juve stanno facendo una corsa importante con un equilibrio di risultati. Per il momento è una lotta a due aperta».

