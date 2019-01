Balotelli-gol all’esordio, ma al Marsiglia non basta – VIDEO

Mario Balotelli in gol all’esordio assoluto col Marsiglia, ma la squadra di Garcia perde comunque 1 a 2 contro il Lille

Un debutto non proprio da sogno, ma comunque molto positivo: Mario Balotelli ha fatto ieri sera il suo esordio con la maglia dell’Olympique Marsiglia con un gol, nonostante la sconfitta per 1 a 2 della formazione allenata dall’ex romanista Rudi Garcia contro il Lille. Balotelli, entrato a gare in corso, con un preciso colpo di testa da calcio d’angolo ha insaccato in pieno recupero quando le formazione ospite era già in vantaggio di due reti al Velodrome: rete inutile per agguantare quantomeno il pareggio, ma comunque importante considerato che a Super Mario il gol in Ligue 1 mancava addirittura dalla scorsa primavera, quando vestiva la maglia del Nizza.

Nel corso della partita, al 12′ del secondo tempo, l’arbitro ha anche decretato la sospensione per l’esplosione di un petardo nei pressi del campo da gioco. Le due squadre sono rientrate negli spogliatoi mentre dirigenti, arbitri e responsabili della sicurezza dello stadio decidevano sul da farsi: dopo un po’ di minuti il match è regolarmente ripreso con il Lille avanti di una rete (gol di Pepè su rigore). Nel finale è arrivato pure il raddoppio ancora di Pepè a seguito della contestata espulsione in casa Marsiglia di Florian Thauvin, quindi a partita praticamente conclusa il gol di Balotelli.