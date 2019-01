Balotelli è pronto a lasciare il Nizza: ecco chi potrebbe acquistarlo

Mario Balotelli ha rotto con il Nizza e il suo tecnico Vieira. L’attaccante è alla ricerca di nuove destinazioni e tre club sarebbero interessati

In seguito alla rottura totale con il Nizza e soprattutto con il tecnico Patrick Vieira, Mario Balotelli è alla ricerca di una nuova destinazione. Sarebbe l’ennesima ultima possibilità per l’attaccante classe 1990, che a 28 anni non ha mai saputo dimostrarsi all’altezza delle aspettative dei club in cui ha militato.

C’è comunque ancora chi sembra essere disposto ad investire sul giocatore. Il West Ham, che vorrebbe riportarlo in Inghilterra dopo le esperienze con il Manchester City e il Liverpool; il Marsiglia, memore dell’ottimo avvia con il Nizza in Ligue 1; ma soprattutto il Genoa, che con il sempre più probabile approdo di bomber Piatek al Milan avrebbe bisogno di sostituirlo. Il profilo di Balotelli sarebbe ideale per Prandelli, che aveva già avuto modo di allenarlo ai tempi della Nazionale. Nel caso l’operazione andasse in porto sarebbe un nuovo ritorno in Italia per Supermario.