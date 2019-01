Balotelli va al Marsiglia: il club lo accoglie come un re! – VIDEO

Mario Balotelli è ufficialmente un nuovo giocatore del Marsiglia: il calciatore viene accolto come un re – VIDEO

Mario Balotelli è stato da poco ufficializzato al club francese dell’Olympique Marsiglia. L’ex calciatore di Inter e Milan, passato dal Nizza al Marsiglia fino a fine stagione, è stato accolto come un vero e proprio re nella città costiera. Nel corso della giornata, il social media manager del club si è infatti scatenato con la pubblicazione di un video per celebrare il suo arrivo. Nel video si vedono vari artisti di strada che, attraverso il parkour, corrono per le strade di Marsiglia per poi ricongiungersi a fine video. A conclusione di questo i vari ragazzi, vedendo un muro abbandonato, decidono di usarlo per ritrarre il volto proprio di Balotelli.