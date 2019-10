Bale ignora un bambino che gli chiede un autografo in aeroporto: il video ha fatto il giro del web sollevando una polemica sul gallese

È polemica in Spagna per il comportamento di Gareth Bale all’aeroporto di Madrid, di ritorno da Londra in permesso concordato col club. Il gallese del Real Madrid, auricolari e smartphone alla mano, ha snobbato la richiesta di un bambino.

Il piccolo chiedeva una foto o semplicemente un autografo, ma è stato vittima dell’indifferenza di Bale che ha tirato dritto e non ha esaudito la sua richiesta.