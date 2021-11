Barcellona, ancora problemi per Dembele: il francese non si presenta all’ultimo allenamento

In casa Barcellona tiene banco la situazione relativa a Ousmane Dembele che oggi non si è presentato all’allenamento. La Juventus monitora il tutto

La Juventus continua a monitorare la situazione di Ousmane Dembele: l’esterno francese è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e non ha ancora rinnovato con il Barcellona. E continua a far parlare di sé.

Secondo quanto riportato da Esport3, il francese non si è presentato all’ultimo allenamento, costringendo Xavi a chiamarlo per capire il motivo dell’assenza. Si sarebbe trattato solo di un errore da parte del giocatore accostato alla Juventus, che era convinto che la sessione si sarebbe tenuta al pomeriggio e non al mattino. I bianconeri osservano.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24