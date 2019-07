Barcellona-Chelsea: Griezmann parte subito titolare

Nell’amichevole tra Barcellona e Chelsea valida per la Rakuten Cup, Antoine Griezmann parte subito titolare tra i blaugrana

Barcellona e Chelsea sono scesi in campo da pochi minuti per l’amichevole valida per la Rakuten Cup. A Tokyo nel Saitama Stadium costruito per i Mondiali del 2002, le due squadre sono protagoniste di un’amichevole extra lusso.

La novità più importante è rappresentata, tra le fila bluagrana, dalla titolarità dal primo minuto di Antoine Griezmann. Il tecnico Valverde ha deciso immediatamente di buttarlo nella mischia.