Barcellona, La Liga e la RFEF dicono di no all’iscrizione di Dani Olmo: i blaugrana vanno in tribunale

La Liga e la federcalcio spagnola hanno respinto la richiesta del Barcellona di tesserare Dani Olmo: il comunicato

ùDopo il tira e molla degli scorsi giorni, oggi è arrivata l’ufficilità: La Liga e la RFEF – la federcalcio spagnola – hanno detto di no alla richiesta del Barcellona di iscrivere in rosa Dani Olmo in seguito al mancato rispetto dei paletti del fair play finanziario dei blaugrana, che negli ultimi giorni hanno provato a cedere i diritti per i palchi vip del Camp Nou ad un fondo qatariota. I Blaugrana, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, è pronta a presentare ricorso in tribunale. Di seguito il comunicato congiunto di lega e federazione.

COMUNICATO – «Il Comitato di Monitoraggio dell’Accordo di Coordinamento RFEF-LaLiga si è riunito per affrontare la richiesta di visto preventivo e l’elaborazione delle licenze federative dei giocatori Sig. Daniel Olmo Carvajal e Sig. Pau Víctor Delgado, elaborata dall’FC Barcellona.

Dopo che il 3 gennaio 2025 la FCB ha soddisfatto i requisiti relativi al controllo economico della Liga e una volta completata la documentazione pertinente da parte del club, l’Organismo di convalida del budget della Liga ha deciso di estendere il limite di costo della squadra sportiva dell’FC Barcellona dal data suddetta.

In questo senso, dopo aver richiesto le licenze per i suddetti giocatori da parte del FC Barcellona e dopo aver analizzato le normative federative applicabili, la Commissione di Monitoraggio si impegna a non concedere il visto preventivo o la licenza definitiva richiesta dal FC Barcellona ai giocatori Sig. Daniel Olmo Carvajal e il Sig. Pau Víctor Delgado secondo l’interpretazione letterale degli articoli 130.2 e 141.5 del Regolamento Generale della RFEF, che impediscono ad un giocatore la cui licenza viene annullato può, nel corso della stessa stagione, acquisire una licenza nella stessa squadra della società alla quale era già legato».