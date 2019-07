Barcellona, De Jong si presenta ufficialmente. In conferenza parla anche di De Ligt: «Sarei felice di vederlo qui, ma parlare non spetta a me»

Negli ultimi anni all’Ajax Frankie De Jong si è eretto come uno dei migliori talenti in assoluto nel panorama europeo. La scorsa stagione non è stata altro che una conferma, con quella finalissima di Champions League appena sfiorata. Difficile che un club di prima fascia non gli mettesse gli occhi addosso, e il Barcellona l’ha fatto già da tempo. L’ufficialità del suo acquisto da parte dei catalani è datato 23 gennaio, a fronte di 75 milioni più 11 di bonus.

Una cifra che, col mercato di oggi, rispecchia le caratteristiche del giocatore. Il centrocampista si è intanto presentato ai suoi nuovi tifosi: «Da bambino, giocare al Barcellona, è sempre stato un sogno. Quando mi hanno cercato con convinzione per me la scelta è stata facile». Poi un assist a De Ligt, ormai ex compagno, al centro delle vicende di mercato: «Mi aspettavo la domanda su di lui. Sarei felice di vederlo qui, ma non spetta a me parlare della sua scelta».