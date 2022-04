Barcellona, Dani Alves sul futuro: «Non ci sono trattative in corso per restare»

Il futuro di Dani Alves al Barcellona è ancora tutto da decidere, è lo stesso Brasiliano a parlarne al Mundo Deportivo

Il futuro di Dani Alves al Barcellona è ancora tutto da decidere, è lo stesso Brasiliano a parlarne al Mundo Deportivo. Le sue dichiarazioni:

FUTURO – «Nessuno del club mi ha parlato del mio futuro, non ci sono ancora trattative in corso. Non solo i giovani, ma anche i vecchi ora devono dimostrare di meritare di giocare in questa squadra del Barcellona»