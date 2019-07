Barcellona-Griezmann, non è ancora finita: l’Atlético Madrid chiede il resto. Il comunicato del club riapre la questione

Non è ancora finita: l’Atlético Madrid ha appena divulgato un comunicato ufficiale in cui spiega che la clausola pagata dal Barcellona per Antoine Griezmann, pari a 120 milioni di euro, è insufficiente. Infatti, secondo la società madrilena, il giocatore avrebbe chiuso il suo passaggio ai blaugrana prima che la clausola di 200 milioni si abbassasse di 80. Qui di seguito l’ultima parte del comunicato del club:

«L’Atletico Madrid ritiene che la risoluzione del contratto si sia verificata prima della fine della scorsa stagione per fatti, eventi e dichiarazioni del giocatore. Ha quindi già avviato le procedure ritenute opportune per difendere i loro diritti e interessi legittima»