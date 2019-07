Barcellona, inserita clausola mostruosa nel contratto di Griezmann. Ecco quanti soldi serviranno per portarlo via dal Camp Nou

Antoine Griezmann, dopo un lungo travaglio, è diventato un nuovo calciatore del Barcellona. L’attaccante francese ha firmato un quinquennale fino al 2024 e andrà formare un reparto offensivo da sogno insieme a Luis Suarez e Leo Messi.

120 i milioni pagati dal Barça per estinguere la clausola che lo legava all’Atletico: una cifra altissima, ma nemmeno paragonabile alla nuova clausola inserita nel contratto coi blaugrana. Per portare via Neymar dal Camp Nou serviranno 800 milioni di euro.