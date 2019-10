Barcellona Inter: Sensi incide anche in contesti di alto livello

Stefano Sensi sta disputando una Champions di grande livello con l’Inter. Anche al Camp Nou ha fatto molto bene

Oltre a fare la differenza in campionato, pure nelle prime 2 giornate di Champions League Stefano Sensi è determinante per l’Inter. Al Camp Nou è stato il primo nerazzurro per passaggi chiave (3) e il secondo per passaggi totali (pur essendo uscito al 78′). Era inoltre fondamentale nelle uscite, a seconda della situazione o si defilava o si faceva trovare tra le linee.

L’occasionissima di Barella, che si vede nella slide sopra, mostra la qualità dei suoi inserimenti. Lautaro si defila, Sensi aggredisce lo spazio.