Ronald Koeman ha parlato del mancato arrivo al Barcellona di Memphis Depay

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ai microfoni di AD ha parlato del mancato arrivo in blaugrana di Memphis Depay.

«Nell’ultima finestra di mercato era tutto pronto per l’arrivo di Depay, ma per le regole de La Liga sapevamo che avremmo dovuto vendere prima un giocatore. Non ci siamo riusciti. Vogliamo Depay perché è un gran calciatore, pieno di qualità che ci mancano, come quella di giocare in profondità».