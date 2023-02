Barcellona, Laporta: «Voglio vincere la Liga, su Xavi…»

Le parole di Joan Laporta, presidente del Barcellona, sulla lotta per la vittoria del campionato spagnolo. I dettagli

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha parlato a margine del Gran Gala organizzato da Mundo Deportivo.

PAROLE – «Stiamo andando bene, a inizio stagione avremmo firmato per essere a 53 punti a metà campionato, con otto di vantaggio sulla seconda. Però ci servirà ancora molto lavoro, dedizione e impegno. Xavi sta lavorando benissimo, è arrivato nella squadra in un momento di difficoltà massima e ha riunito in maniera fantastica molti giocatori. Quest’anno sogno di vincere la Liga, siamo sulla strada giusta. Voglio una squadra che sia come il mio Consiglio di Amministrazione o come i dipendenti che aiutano il club a crescere sempre».