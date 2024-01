Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona, ha parlato a margine del Trofeo Renfe, che gli è stato assegnato dal quotidiano Mundo Deportivo

PAROLE – «Sono molto felice. È tutto molto bello e sono davvero orgoglioso. Il premio è individuale ma conta la squadra, la mia gente, i miei amici. Facciamo tutto insieme sul campo e questo è molto importante. Se vinciamo tutti, vinco anch’io. Tutto quello che è successo l’anno scorso, con la Supercoppa e LaLiga che abbiamo vinto… Dopo quattro anni, per il Barcellona tornare campione è stato molto importante. Anche questa stagione è molto importante e sappiamo che possiamo fare meglio. Stiamo lavorando bene adesso ma abbiamo bisogno di inanellare qualche vittoria. Anche la Copa del Rey è molto importante per noi e per me, è l’unico trofeo che non ho ancora vinto in Spagna. Abbiamo giocatori molto giovani e forse abbiamo avuto bisogno di un po’ di tempo, ma ora siamo in un buon momento e proveremo a vincere. Voglio segnare gol per far contenti i tifosi».