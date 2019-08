Barcellona, Malcom è sempre più vicino allo Zenit. La situazione

Barcellona, Malcom sempre più vicino allo Zenit. Il brasiliano non si allena col resto dei compagni, la Russia a un passo

Malcom è sempre più vicino a lasciare il Barcellona per approdare allo Zenit San Pietroburgo. L’indizio decisivo arriva dalla stampa spagnola, che comunica come il giocatore non si stia allenando coi blaugrana e quindi la sua partenza in direzione Russia sia imminente.

Il brasiliano proverà a rilanciarsi dopo una stagione anonima con i catalani, iniziata col rifiuto improvviso alla Roma di Monchi.