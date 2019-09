Barcellona, Messi giura: «Resto qui ma voglio vincere. Sul ritorno di Neymar…»

Leo Messi ha parlato a ‘Sport’ del suo futuro e della telenovela Neymar: «Non so se il Barcellona abbia fatto tutto il possibile per il suo ritorno»

Nelle settimane scorse si era vociferato di una clausola presente nel contratto di Messi che gli permetteva di andare via ogni 30 giugno senza che il club potesse opporsi. Oggi, La Pulce, chiarisce il suo futuro sulle pagine di Sport.

FUTURO – «Il Barcellona è casa mia e non voglio andare via, però voglio vincere»

NEYMAR – «Avrei adorato un ritorno di Neymar. Onestamente, non so se il Barça abbia fatto tutto il possibile per il suo ritorno, ma è vero che negoziare con il PSG non è facile. A livello sportivo, Neymar è uno dei migliori al mondo. E con lui, a livello di immagine e sponsor, il club avrebbe fatto un salto avanti. Lo spogliatoio non ha mai chiesto il suo acquisto, abbiamo semplicemente espresso la nostra opinione»