Barcellona, Messi tenta il miracolo: possibile rientro con l’Inter

Barcellona, Messi tenta il miracolo: il campione argentino potrebbe recuperare dall’infortunio ed esserci contro l’Inter

La sfida di Champions League tra Barcellona e Inter potrebbe ritrovare un grande protagonista. Lionel Messi, infatti, sarebbe alla fine del suo percorso di recupero e non è esclusa una sua presenza con i nerazzurri.

A riportare la notizia è il quotidiano As. Oltre al campione argentino, il Barcellona potrebbe recuperare anche Jordi Alba, ritrovando due giocatori fondamentali per il gioco Valverde, come scritto dal quotidiano spagnolo.