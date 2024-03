Barcellona Napoli: orario, dove vederla e probabili formazioni

Barcellona Napoli, al Montjuic il ritorno dell’ottavo di finale di Champions League: le ultime di formazioni e dove vederla

Allo stadio Montjuic il ritorno dell’ottavo di finale di Champions League tra Barcellona e Napoli. Le squadre arrivano all’appuntamento dopo il pareggio dell’andata al Maradona, con i gol di Lewandowski e Osimhen. I catalani arrivano alla sfida con due vittorie e un pareggio nelle ultime uscite in campionato, ma con una rosa falcidiata dagli infortuni. Dall’altra parta invece Calzona ha ridato sicurezze alla squadra e in campionato ha fatto due pareggi e due vittorie, di cui una con la Juve. In ogni caso per i partenopei sarà un match decisivo anche in ottica mondiale per club. Andiamo a scoprire le ultimissime sulle probabili formazioni, l’orario e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsi, Cancelo; Fermin Lopez, Christensen, Gündogan; Yamal, Lewandowski, Joao Felix. Allenatore: Xavi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.

Barcellona Napoli: orario e dove vederla

Al Montjuic andrà in scena l’ottavo di finale tra gli Azzurri e i blaugrana con fischio d’inizio alle ore 21. La gara sarà possibile seguirla in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (252) e in chiaro su Canale 5. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, Sky Go e su Mediaset Infinity.