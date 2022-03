Barcellona, Piqué rivela un retroscena su Bartomeu: «Ha mentito a Messi e a me sul Barçagate. Non aveva leadership»

Il senatore del Barcellona Gerard Piqué si è sfogato contro l’ex presidente Josep Maria Bartomeu nel programma The Wild Project. Ecco le sue parole.

PIQUE’ – «Facciamo il lavoro che ci assegna l’allenatore, che a sua volta esegue gli ordini del presidente. Però Bartomeu non ce l’ha fatta e la mancanza di leadership si è trasferita in campo. È stato consigliato da persona che non avevano idee. Non veniva mai al centro sportivo. Voleva accontentare tutti e non sapeva come dire di no. Ha mentito a Leo Messi e a me: ci ha detto che non sapeva nulla del Barçagate».