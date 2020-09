Il direttore sportivo del Barcellona, Ramon Planes, ha parlato di Arturo Vidal in occasione della presentazione di Miralem Pjanic

Ramon Planes, il direttore sportivo del Barcellona, ha parlato del futuro di Arturo Vidal in occasione della presentazione ufficiale di Miralem Pjanic. Ecco le sue dichiarazioni sul centrocampista cileno:

«E’ confermato che sta procedendo la cessione di Arturo Vidal. Ne approfitto per ringraziarlo per quel che ci ha dato in questi anni»