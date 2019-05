Barcellona, possibile cessione per Coutinho: risparmio di 25 milioni

Il Barcellona potrebbe cedere Coutinho, il brasiliano non ha convinto appieno e la sua cessione farebbe risparmiare 25 milioni

Dopo la cocente eliminazione in Champions League, il Barcellona pensa ad un restyling e tra le possibili cessioni ci sarebbe quella di Coutinho. Il brasiliano, arrivato a Gennaio dello scorso anno, non ha convinto l’ambiente blaugrana e la cessione potrebbe materializzarsi quest’estate. Diverse squadre alla finestra, ma il colpo di mercato lo farebbe anche il Barcellona stesso. Il prezzo di Coutinho era di 120 milioni più 40 di bonus, di cui 20 scattano alla 100esima presenza (al momento è a 74) e 5 in caso di vittoria della Champions. Gli obiettivi, almeno per questa stagione, non saranno conseguibili e con la cessione in estate il Barcellona potrebbe quindi risparmiare ben 25 milioni oltre a quelli incassati con la vendita. Il futuro di Coutinho è dunque in bilico e non è scontata la sua permanenza in blaugrana.