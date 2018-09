Ousmane Dembélé è forse uno degli attaccanti più sottovalutati del Barcellona, offuscato dalla pesante ombra di Lionel Messi e Luis Suarez, ma l’ala dei catalani capace di colpi da vero fenomeno. Dembelé ha dimostrato tutte le sue qualità tecniche segnando il secondo gol nella sfida tra il Barca e il PSV Eindhoven. L’ex Borussia Dortmund raccoglie a oltre 30 metri dalla porta il passaggio di Philippe Coutinho e dopo aver superato un difensore scaglia il pallone in porta con un tiro a giro che senza che il portiere avversario possa far nulla per intervenire. Anche grazie a Dembelé, il Barcellona ha chiuso la pratica PSV con un netto 4 a 0. Al gol del francese si somma la tripletta di Messi e la rete di Umtiti, poi espulso.

